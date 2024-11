Il Milan ne ha messi tre nel mirino già per gennaio. Ecco i profili attenzionati, tra loro si nasconde il nuovo acquisto rossonero.

In ambito calcistico, il periodo di mercato rappresenta sempre un’occasione per le squadre di rinnovarsi e colmare eventuali lacune. In questo contesto, il Milan appare determinato a rinforzare il proprio centrocampo durante il mercato di gennaio, con alcuni nomi già circolanti che stuzzicano la fantasia dei tifosi.

La direzione tecnica rossonera, con a capo Paulo Fonseca, ha identificato una serie di strategie volte a potenziare un reparto cruciale per il gioco di squadra. Analizziamo dunque i profili in questione e le possibili mosse del club milanese.

Una mediana da rinforzare

Già si preannuncia un gennaio caldo per il mercato del Milan, in particolare per quel che concerne il centrocampo. Sebbene il rientro di Ismael Bennacer, previsto per inizio 2025, fornirà una soluzione interna, la necessità di offrire alternative valide alla coppia titolare formata da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders appare evidente. L’ipotesi di cedere Ruben Loftus-Cheek, ritenuto non completamente adeguato al progetto tecnico rossonero, e sostituirlo con un giocatore di simile stazza ma più adatto alle esigenze della squadra, è un’opzione considerata per rafforzare il settore. Le ultime indiscrezioni riportano però che il Milan avrebbe messo sul proprio taccuino tre talenti, tra cui si nasconderebbe il nuovo colpo rossonero.

Tre nomi sul taccuino rossonero

Il mercato potrebbe riservare sorprese interessanti per il Milan, specie in vista di un possibile arricchimento della rosa in ambito difensivo. Tra i calciatori monitorati – scrive Milanlive.it – spicca Morten Frendrup, centrocampista 23enne del Genoa e già nota del campionato italiano, valutato tra i 18 e i 20 milioni di euro. La possibilità di inserire un giovane talento rossonero nella trattativa potrebbe facilitare l’operazione. Altro nome da tenere in alta considerazione è quello di Johnny Cardoso, un 23enne statunitense con passaporto italiano militante nel Real Betis. Già nei pensieri del Milan nella scorsa sessione estiva, il suo trasferimento potrebbe avvenire sotto forma di prestito con diritto di riscatto. Infine, l’ipotesi di un ritorno di interesse per Carney Chukwuemeka, giovane talento in cerca di spazio al Chelsea, non è da escludere: le buone relazioni tra il club milanese e l’entourage del calciatore potrebbero pavimentare la via per un accordo, magari con una formula che preveda un obbligo o diritto di riscatto.

Moncada, Furlani e Scaroni

Sguardo al futuro

Il Milan si appresta a vivere un mercato di gennaio all’insegna di possibili innesti strategici per il proprio centrocampo. La direzione sportiva rossonera, muovendosi con attenzione tra conferme e nuove scommesse, cerca di costruire una squadra sempre più competitiva e in linea con le ambizioni di Paulo Fonseca. Con gli occhi dei tifosi puntati sulle manovre di mercato, il futuro prossimo potrebbe riservare interessanti novità per l’organico milanista.

