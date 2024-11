Le società calcistiche italiane, anche le più forti sulla carta, sono sempre attente alle rivelazioni del campionato.

L’inizio della stagione calcistica ha riservato sorprese e soddisfazioni per il Parma guidato dall’allenatore Fabio Pecchia.

Tra le prestazioni che hanno attirato l’attenzione spicca l’impresa compiuta nel match contro il Milan. Questa vittoria, insieme ad altre, ha messo in evidenza alcuni talenti che stanno già attirando l’interesse di grandi club, tra cui lo stesso Milan.

Inizio sorprendente

I ducali si trovano, dopo 12 partite, al tredicesimo posto in classifica con 12 punti. Un percorso non privo di difficoltà, evidenziato dalla lunga attesa per un’altra vittoria, che è arrivata solo nell’ultima partita prima della pausa, contro il Venezia. Nonostante alti e bassi, la squadra ha dimostrato carattere e potenziale, dando filo da torcere a squadre blasonate come il Napoli e strappando un pareggio contro la Juventus in trasferta.

L’ammissione

L’impressionante avvio di stagione del Parma non è passato inosservato agli occhi dei giganti del calcio italiano. Il Milan, in particolare, ha messo nel mirino tre giocatori chiave del club emiliano, testimoniando l’interesse per quei talenti che hanno brillato in queste prime giornate di Serie A. Anche Youssouf Fofana ha espresso ammirazione per alcuni elementi del Parma, confermando la qualità osservata sul campo.

Youssouf Fofana

I gioielli del Parma

Come riporta Milan Live, si tratta di Bernabé, Man e Bonny. Il primo sta dimostrando grande maturità a centrocampo, tanto da essere considerato pronto per compiere il salto di qualità in una squadra di maggior prestigio. Il secondo interessa alle due milanesi e ha brillato proprio contro il Milan. Infine, l’attaccante, seguito da tempo da Geoffrey Moncada, rappresenta la punta di diamante della squadra di Pecchia.

