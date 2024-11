Il mercato invernale si avvicina e capita che diverse squadre decidano di valutare la cessione di più di qualche esubero.

In un panorama calcistico sempre in fermento, il Milan sembra pronto a muoversi sul mercato per rafforzare la propria difesa. La figura che si sta delineando all’orizzonte è quella di un vecchio obiettivo di Moncada e soci che potrebbe approdare in Serie A già nella sessione di calciomercato di gennaio.

La situazione

Il club rossonero ha mostrato, già nella sessione estiva, la volontà di rafforzare la propria retroguardia con l’acquisto di Strahinja Pavlovic. Tuttavia, le sue prestazioni non completamente convincenti hanno lasciato aperta la porta a ulteriori rinforzi. La necessità di intervenire sul mercato trova ulteriore conferma dalla situazione attuale riguardante Fikayo Tomori. Sebbene l’inglese sia un elemento di valore, il suo impiego è diminuito drasticamente nell’ultimo periodo e questo ha alimentato voci su un possibile addio.

Vecchia fiamma

Jakub Kiwior non è un nome nuovo per il Milan, che già in passato aveva mostrato interesse per il giovane difensore polacco. Quel che rende la situazione particolarmente interessante è l’apertura dimostrata dall’Arsenal riguardo un possibile trasferimento del giocatore. Sebbene inizialmente i Gunners avessero escluso l’idea di un prestito, le ultime notizie riportate da Football Insider suggeriscono una sorprendente disponibilità a rivedere la loro posizione.

Jakub Kiwior

La concorrenza

Il Milan, tuttavia, non è l’unico club a mostrare interesse per l’ex Spezia. Anche altri colossi della Serie A, come Juventus e Inter, sarebbero in lizza per il calciatore. Al di fuori dei confini nazionali, squadre come il Villarreal e il Siviglia tengono d’occhio la situazione, pronte a entrare in gioco.

