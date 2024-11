Uno dei problemi che da molto tempo riguarda la rosa del club rossonero è quello riguardante il terzino sinistro di riserva.

Negli ultimi anni, la ricerca di un valido sostituto per Theo Hernandez per il Milan è stata un tema ricorrente che ha sollevato non poche discussioni.

La necessità di trovare una riserva all’altezza del terzino francese è diventata una priorità per la società, che fino ad ora ha tentato diverse soluzioni senza trovare il giusto equilibrio.

Il bisogno di una valida riserva

Il Milan si è ritrovato spesso in difficoltà quando si è trattato di sostituire Theo Hernandez. Tra acquisti non soddisfacenti come Ballo-Tourè e soluzioni di emergenza, utilizzando giocatori fuori ruolo come Florenzi o Terracciano, è chiaro che la necessità di garantire una copertura adeguata per la posizione di terzino sinistro rimane un punto cruciale da affrontare. Queste strategie non hanno portato ai risultati sperati, evidenziando la urgente necessità di intraprendere azioni decisive sul mercato.

Il tentativo andato a vuoto

Nel corso di tutta la passata stagione si era parlato di un possibile arrivo di Juan Miranda ma alla fine la scorsa estate è stato il Bologna ad assicurarselo a costo zero.

Fabiano Parisi

Obiettivo invernale

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Fabiano Parisi, 24enne terzino della Fiorentina, emerge come la scelta primaria per la finestra di mercato di gennaio. L’italiano infatti è scivolato indietro nelle gerarchie a causa della presenza di Gosens e Biraghi e questo potrebbe fare sì che chieda la cessione a condizioni favorevoli.

Obiettivi ambiziosi

Inoltre, vengono menzionati anche Patrick Dorgu del Lecce e Maxim De Cuyper del Club Brugge come possibili candidati per rafforzare la fascia sinistra della difesa milanista nel lungo periodo.

