I rossoneri si sono scoperti corti in mezzo al campo e di fatto l’allenatore spera che i titolari stiano sempre bene; ecco perché potrebbe essere necessario un acquisto.

Nella ricerca di nuove forze per rafforzare il suo organico, il Milan guarda con interesse al mercato di gennaio.

La necessità di consegnare a Fonseca un vice-Fofana si fa pressante in una squadra dove la coppia titolare Fofana-Reijnders mostra eccellenti prestazioni ma anche l’esigenza di una rotazione che al momento non trova adeguati sostituti.

Mancanza di alternative

La solidità della coppia titolare nel cuore del centrocampo del Milan rappresenta uno degli assi nella manica del tecnico ma solleva al contempo delle preoccupazioni. Nonostante l’indiscutibile affiatamento e il crescente rendimento, l’assenza di valide alternative pone un rischio significativo sulla gestione dell’energia fisica e dello stato di forma dei due calciatori nel corso della stagione. Musah e Loftus-Cheek, le attuali riserve, non sono riusciti finora a dimostrarsi sostituti all’altezza, rendendo evidente la lacuna da colmare.

Il primo obiettivo

Tuttosport sostiene che il club rossonero abbia intenzione di intervenire il prima possibile e quindi già a gennaio. Reda Belahyane, talento emergente dell’Hellas Verona, si è rapidamente posizionato come la prima scelta per le sue prestazioni impressionanti in questo inizio di Serie A. Un’eventuale trattativa potrebbe essere più facile rispetto ad altre anche per questione di costi.

Le alternative

Il Milan infatti resta aperto ad altre piste. Morten Frendrup del Genoa e Johnny Cardozo del Betis emergono come possibili alternative, sebbene negoziare il loro acquisto possa presentare maggiori complessità.

