Arrivano notizie interessanti dalla Spagna: i rossoneri sono sempre attenti alla situazione del trequartista spagnolo che tanto bene ha fatto a Milano.

Nel turbine incessante di voci e speranze che animano il calciomercato, il Milan si appresta a vivere una sessione invernale che potrebbe riservare colpi di scena e ritorni inaspettati.

Tra questi, spicca quello possibile di Brahim Diaz, il talentuoso giocatore che dopo aver lasciato un segno indimenticabile a Milanello, potrebbe nuovamente vestire la maglia rossonera.

Legame da rinnovare?

Lo spagnolo, con un passato lusinghiero al Milan, è emerso come un possibile rinforzo per i rossoneri. Durante il suo precedente periodo in rossonero, ha messo a segno 18 reti in 124 partite, dimostrando non solo la sua capacità di trovare la via del gol ma anche di essere decisivo nei momenti chiave, come testimoniato dal gol cruciale segnato al Tottenham che ha contribuito al cammino della squadra allora allenata da Pioli fino alla semifinale di Champions League.

La situazione attuale

Al Real Madrid, Diaz vive un momento di stallo: con sole 2 presenze da titolare in Liga in questa stagione e nessuna apparizione in Champions League, sembra essere relegato a un ruolo marginale nell’organico di Carlo Ancelotti. Questa condizione di esubero rende Diaz un candidato ideale per un trasferimento, pur avendo lo scorso anno segnato 12 gol.

Carlo Ancelotti

Quanto c’è di vero

Il Milan sembra voler procedere senza fretta nel suo approccio a questa potenziale trattativa. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, la trequarti non è considerato una priorità assoluta al momento, data la presenza di valide alternative. Tuttavia, l’opportunità di riportare a Milanello un giocatore del calibro di Brahim potrebbe accelerare i tempi, a patto di raggiungere un accordo economicamente sostenibile con il Real Madrid, presumibilmente attraverso una formula diversa dal prestito.

