Sekulov: «Che emozione la chiamata in prima squadra. L’ho scoperto così». Retroscena del talento bianconero

Nikola Sekulov, attaccante della Juventus Next Gen, si è raccontato al canale Twitch del club bianconero. Le sue parole sulla recente chiamata in prima squadra.

CONVOCAZIONE PER INTER-JUVE – «Ho fatto la rifinitura con la Next Gen e mi han detto che dovevo andare con la prima squadra il pomeriggio, quando loro dopo partivano per Milano. Speravo di andare a San Siro per un match così caloroso. A fine allenamento Mister Allegri mi ha detto che mi avrebbe portato e sono rimasto contento, ero emozionatissimo. Poi me lo ha detto il team manager e anche lui mi ha fatto i complimenti. È stato davvero bello. Un po’ ho detto “magari mi ha fatto la battuta” perché con me scherza tanto, invece poi è andata così ed ero il più felice al mondo».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI SEKULOV

The post Sekulov: «Che emozione la chiamata in prima squadra. L’ho scoperto così» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG