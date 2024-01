Sembrant dice addio alla Juventus Women: «Una famiglia, resteremo sempre insieme». La lettera della svedese – FOTO

Sembrant ha detto addio alla Juventus Women attraverso una bella lettera pubblicata via Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linda Sembrant (@lindasembrant)

Queste le parole della svedese.

SEMBRANT – «La Juventus per me è subito diventata una famiglia. Mi ricordo bene il primo giorno quando ho firmato, era l’estate del 2019, faceva caldo. Un nuovo paese, una nuova lingua, nuove compagne. Lì non pensavo di vivere tutto quello che ho vissuto con questa maglia. 9 trofei, più di 100 partite, 11 gol, l’orgoglio di indossare la fascia da capitano, ho imparato l’italiano, ho trovato amicizie per la vita, la mia Lisa, ho mangiato tanto e bene.

Ora le nostre strade si separano però resteremo sempre insieme. Ho avuto l’opportunità di provare qualcosa di nuovo. Non è stata facile però è il momento di farlo per me. Voglio ringraziare Braghin per tutto il supporto e la fiducia durante tutti questi anni.

E i nostri fans, siete incredibili e mi mancherete tanto. Grazie per il vostro sostengo settimana dopo settimana. Insieme siamo un grande famiglia.

E alla mia squadra. Vi voglio bene di cuore.

A presto!».

Vostra Linda

The post Sembrant dice addio alla Juventus Women: «Una famiglia, resteremo sempre insieme» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG