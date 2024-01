Inzaghi: «Dopo aver giocato così con la Juve possiamo fare un grande derby a Napoli». Le dichiarazioni in conferenza stampa

Inzaghi, allenatore della Salernitana, in conferenza stampa di presentazione della partita col Napoli ha fatto un passaggio anche sulla sconfitta con la Juve in campionato.

INZAGHI – «La Salernitana da Bergamo è la mia, lotta, combatte e meritava molti punti in più. Stiamo molto bene fisicamente, mi aspetto una grande partita. Non mi interessa se siamo pochi. Dopo aver giocato così con la Juve siamo sufficienti per andare a fare un grande derby a Napoli».

