La vittoria contro lo Slovan Bratislava non cancella le critiche al Milan, anzi. La vittoria porta alla luce una realtà davvero discutibile.

Al Milan non basta più nemmeno vincere per spazzare via le critiche e ritrovare un clima sereno. Eppure la vittoria sul campo slovacco porta con sé importanti rassicurazioni sul futuro, soprattutto quello europeo che ora vede il Milan in piena corsa per un posto agli ottavi di finale della competizione.

Sul banco degli imputati è finito ancora Fonseca, ma non solo. L’ultima critica al Milan è decisamente forte e incisiva e coinvolge anche la società per via di scelte di mercato che ora fanno discutere più che mai.

La vittoria di Bratislava e la critica feroce al Milan

Come detto al Milan non basta vincere per spegnere le polemiche. Gli uomini di Fonseca vincono in Europa espugnando il campo dello Slovan Bratislava. E’ senza dubbio il modo che crea dibattito, i rossoneri vincono sciorinando una prestazione che ha attirato molte critiche, soprattutto per le continue amnesie difensive che hanno accompagnato il successo rossonero. Due gol subiti da una squadra che fino ad ora in Champions non aveva dimostrato pari efficacia offensiva nelle altre partite, segnale che sottolinea un problema difensivo nel Milan non ancora risolto. La notte europea regala però una nuova critica, feroce diremmo, alla proprietà per un motivo che da qualche tempo alimenta il malcontento tra i tifosi.

“Sembrava Pelè ma il Milan con i suoi soldi ha preso Emerson Royal”

La brillante prestazione di De Ketelaere, in particolare l’ultima in Champions League contro lo Young Boys, con due gol e tre assist, ha lasciato il segno. È diventato il primo calciatore a raggiungere un simile traguardo con una squadra italiana nella storia della Champions League. Queste gesta non sono passate inosservate tra i sostenitori del Milan, alimentando il rimpianto per una cessione prematura. Molti si chiedono se, con più tempo e pazienza, De Ketelaere avrebbe potuto raggiungere lo stesso livello di maturazione a San Siro. Tra i rimpianti e i “se” dei tifosi e degli addetti ai lavori, si inseriscono le recenti dichiarazioni di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e noto sostenitore del Diavolo. Durante un evento tenutosi presso l’università IULM, Fontana ha espresso ammirazione per le prestazioni del giovane belga, paragonandolo addirittura a Pelé per la sua ultima esibizione. Eppure, nel momento dell’elogio, non ha mancato di sottolineare la scelta di mercato del Milan, ovvero l’acquisto di Emerson Royal con i fondi derivanti dalla cessione di De Ketelaere, lasciando trasparire una nota di rimpianto per una scelta che, con il senno di poi, molti oggi mettono in discussione.

L’ascesa di De Ketelaere all’Atalanta

Arrivato a Milano due anni fa dal Club Brugge, Charles De Ketelaere non è riuscito a lasciare il segno sotto la guida di Stefano Pioli, portando così il Milan a decidere per il suo trasferimento. Il passaggio, dapprima attraverso una formula di prestito e successivamente tramite un riscatto, all’Atalanta ha rappresentato una svolta nella carriera del giovane talento belga. Oggi, De Ketelaere si distingue come uno degli elementi più decisivi nella rosa di Gasperini, contribuendo con gol e assist sia nel campionato di Serie A che nelle competizioni europee.

