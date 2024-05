L’allenatore Leonardo Semplici sostiene che quanto accaduto a Reggio Emilia tra Sassuolo ed Inter non è una sorpresa.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Leonardo Semplici che ha parlato di alcune squadre coinvolte nelle zone basse della classifica. “Sassuolo vincente contro Juve ed Inter? E’ successo anche a me l’anno scorso allo Spezia: abbiamo battuto Milan e Inter e poi perso con la Cremonese e altre squadre di blasone inferiore. Contro le grandi è più facile trovare le motivazioni e magari loro ti sottovalutano“.

Serie A

Stagione al di sotto delle aspettative per Samardzic

Nell’annata deludente dell’Udinese c’è anche il rendimento discontinuo di Lazar Samrdzic; ecco il parere del tecnico. “Non essendo dentro l’ambiente è difficile da spiegare. Il fatto di essere stato a un passo dall’Inter o comunque accostato ad altre big può avere influenzato il ragazzo che comunque ha grandi qualità. Ma non è solo colpa sua: tutta la squadra non ha mai trovato il passo giusto“. Si dice che in caso di retrocessione dell’Udinese (al momento è terzultima) il serbo si possa liberare a costo zero.

La stagione del Frosinone

Stasera l’Inter sarà di scena allo Stirpe di Frosinone, la squadra di Di Francesco lotta per non retrocedere: “Ha iniziato bene poi forse ha pagato un po’ di inesperienza, ma è ancora in corsa per salvare la pelle. Ha un buon impianto di gioco e giocatori di qualità come Soulé, Cheddira e Barrenechea. Alla prossima ha l’Inter e bisogna vedere quale versione dei nerazzurri troverà“.

L’articolo Semplici: “Contro le grandi è più facile trovare motivazioni, su Samardzic ha pesato l’essere stato vicino all’Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG