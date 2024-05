C’è stata un’accelerata decisa e forse anche decisiva per il prolungamento del centrocampista sardo.

Piero Ausilio aveva definito le negoziazioni riguardanti i rinnovi importantissimi di capitano, vicecapitano e allenatore “formalità” ed effettivamente pare che sia così.

La novità

La Gazzetta dello Sport si espone sostenendo che è quasi fatta per il rinnovo di Nicolò Barella: l’ex Cagliari ha trovato l’accordo con i nerazzurri dopo pochi incontri con i dirigenti, cosa che dimostra ancora di più il suo attaccamento ai colori ed il non voler considerare, al momento, altre ipotesi per il proprio futuro. L’annuncio del prolungamento del centrocampista dovrebbe essere quindi il primo dei 3 succitati; il sardo ha recitato la parte del capopopolo nelle due feste Scudetto e ha anche stoppato i cori dei tifosi contro Theo Hernandez, cose da leader.

Nicolo Barella

I dettagli

In questa stagione ha segnato meno ma giocato meglio anche se in passato i suoi standard erano comunque altissimi. Tornando al rinnovo, Barella dovrebbe firmare fino al 2029 con ingaggio di 6,5 milioni più 500 mila euro di bonus a stagione. Così facendo diventerebbe l’italiano più pagato al momento: Bastoni è il secondo con un ingaggio annuo di 5,5 milioni mentre Chiesa è terzo con 5 milioni a stagione. Bisognerà aspettare almeno fino al 20 maggio per l’annuncio ufficiale, entro quella data infatti ci sarà il probabile rifinanziamento del debito da parte di Zhang.

