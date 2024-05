Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco si prepara ad una partita molto importante come quella di stasera contro i campioni d’Italia.

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa del match di stasera contro l’Inter. “E’ un continuo parlare con i miei calciatori. Preparare la gara dal punto di vista motivazionale è fondamentale ma bisogna riportare poi tutto in campo. Ora bisogna rafforzare ciò che si è fatto fino adesso non inserire nuovi aspetti”.

Gli indisponibili

“Romagnoli non sarà convocato, speriamo di recuperarlo per Monza. Gelli oggi ha fatto un allenamento ridotto per un problema alla caviglia, domani lo valuteremo. Mazzitelli ha avuto qualche problemino, valuteremo domani perché si è allenato a parte in alcune circostanze- Senza Barrenechea sarà sicuro un centrocampo diverso perché non abbiamo un calciatore con le stesse caratteristiche. Potrebbe sostituirlo Mazzitelli ma se non dovesse farcela proveremo altri. Harroui potrebbe farlo ma non ha la stessa condizione degli altri. Cambia qualche geometria ma non deve cambiare nulla dall’atteggiamento. L’aspetto motivazionale deve fare la differenza. Turati sta bene ma da qui alla fine non lo vedremo in campo”.

Tabellone Serie A

Sull’Inter

“Mi interessa meno dell’Inter, ci dobbiamo concentrare su noi stessi. Il concetto è uno ovvero abbiamo una grande motivazione e dobbiamo prevalere in questo. Non sappiamo chi farà giocare Inzaghi ma non entro nel discorso delle polemiche. Siamo padroni del nostro destino”.

Fattore campo

“Abbiamo costruito tanto della nostra classifica in casa e mi auguro che resti tale questo aspetto ma siamo cresciuti anche in trasferta. Ad Empoli sembrava di stare in casa. Io sono concreto, conta ma poi bisogna vedere cosa si fa in partita”.

Sul match di domani

“Può essere la gara jolly di questo momento per raggiungere il nostro obiettivo. Dovrò cambiare formazione rispetto alle ultime settimane perchè sono obbligato. Le partite si preparano durante la settimana non gli ultimi cinque minuti”.

L’articolo Di Francesco: “Mi interessa la nostra prova, meno dell’Inter, non so chi farà giocare Inzaghi ma non polemizzo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG