Come riportato da Pasquale Guarro, in vista della gara di Coppa Italia tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Bologna di Thiago Motta, ci potrebbe essere qualche novità per quanto concerne la formazione.

Non è soltanto una questione di titolari, ma anche di riserve: Stefano Sensi per esempio potrebbe addirittura essere utilizzato come punta a partita in corso. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

