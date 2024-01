Come conferma Fabrizio Romano, la trattativa tra l’Inter e il Leicester per Stefano Sensi è andata a buon fine, potendosi definire conclusa.

Leicester City and Inter decided today to close Stefano Sensi deal on permanent transfer.

It will be permanent move with fixed fee around €500k plus €2m add-ons in case of promotion to Premier League.

Personal terms already agreed. pic.twitter.com/nMUBdDaFjx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2024