Sensi Inter, Maresca continua a spingere per averlo al Leicester: la situazione sulla possibile cessione del centrocampista a gennaio

Stefano Sensi rimane sul piede di partenza in questa sessione di gennaio, potrebbe salutare l’Inter per trovare una squadra dove possa essere maggiormente impiegato. Prosegue la trattativa tra i nerazzurri ed il Leicester: l’operazione farebbe felici tutte le parti, ma non è ancora definitivamente decollata.

Intanto, come riferisce Fabrizio Romano, Enzo Maresca è pronto ad accogliere l’ex centrocampista del Sassuolo e starebbe spingendo in prima persona per il suo acquisto. Prima, però, il club inglese dovrebbe fare una cessione per liberare posto in rosa. Il club di Viale della Liberazione, dal canto suo, aspetta ancora che arrivi la prima offerta ufficiale.

L’articolo Sensi Inter, Maresca continua a spingere per averlo al Leicester: la situazione proviene da Inter News 24.

