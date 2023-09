Sensi, poco spazio all’Inter. Ieri due club di Serie A ci avevano provato per il centrocampista nerazzurro

Come premesso, Inzaghi avrà a disposizione una rosa di 24 elementi e quindi uno resterà fuori dalla lista per la Champions. C’è tempo fino a lunedì per decidere, ma il candidato forte per l’esclusione è Sensi. Se non altro perché ieri c’è stata qualche possibilità che lasciasse l’Inter. Ci hanno fatto un pensiero Sassuolo e Bologna, ma il centrocampista aveva ormai scelto di restare.

Con Klaassen, però, rischia che il suo spazio si sia ulteriormente ridotto. E, visto che la sua fragilità era già una delle preoccupazioni dello stesso tecnico e della dirigenza, il fatto che sia già alle prese con un affaticamento muscolare e, quindi, pure a rischio per il match con la Fiorentina, di sicuro non alza le sue quotazioni. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’articolo Sensi, poco spazio all’Inter. Ieri due club di Serie A ci avevano provato proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG