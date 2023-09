Inter, entro lunedì la lista per la Champions League. Sensi il grande escluso dalla formazione nerazzurra

C’è tempo fino a lunedì per decidere, ma il candidato forte per l’esclusione è Sensi. Se non altro perché ieri c’è stata qualche possibilità che lasciasse l’Inter.

Ci hanno fatto un pensiero Sassuolo e Bologna, ma il centrocampista aveva ormai scelto di restare. Con Klaassen, però, rischia che il suo spazio si sia ulteriormente ridotto. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’articolo Inter, entro lunedì la lista per la Champions League. Sensi il grande escluso? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG