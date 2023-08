L’ex centrocampista del Sassuolo probabilmente non cambierà squadra ed in nerazzurro non starà a guardare gli altri giocare.

Il fallimento della trattativa che avrebbe dovuto portare all’Inter Lazar Samardzic apre per l’ennesima volta le porte a Stefano Sensi. Nessuno si sogna di mettere in dubbio le doti del centrocampista che in nerazzurro ha dimostrato di saperci stare benissimo fino a quando gli infortuni non hanno deciso diversamente.

Sensi Stefano

La scorsa stagione ha giocato 30 partite con la maglia del Monza e ora spera di ritrovare continuità anche a Milano: Inzaghi lo stima anche se nelle gerarchie del centrocampo è solamente al sesto posto. La Repubblica ritiene che l’obiettivo dell’ex Sassuolo sia guadagnarsi un prolungamento visto che il suo contratto attuale scade a fine stagione.

