Ci siamo per l’annuncio di Roberto Mancini come nuovo ct dell’Arabia Saudita. Dopo aver lasciato la panchina dell’Italia, il tecnico si prepara a questa nuova avventura.

Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’allenatore ex Inter verrà presentato in conferenza stampa domani alle ore 16 italiane.

L’articolo Ex Inter, domani Mancini sarà annunciato come nuovo ct dell’Arabia Saudita proviene da Inter News 24.

