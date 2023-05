Sentenza Juve: il club bianconero apre quasi col -3% in Borsa in attesa del verdetto della Corte d’Appello federale

L’imminente sentenza della Corte d’Appello federale per il caso plusvalenze pesa sulla Juventus in Borsa.

Il titolo del club bianconero ha aperto la seduta in calo di poco meno del 3%, con un valore di 0,2790 euro per azione, nell’attesa di scoprire a quanto ammonterà l’eventuale nuova penalizzazione in classifica e quali rinunce potrà comportare. Lo riporta Calcio e Finanza.

The post Sentenza Juve: il club bianconero apre quasi col -3% in Borsa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG