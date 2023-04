Luca Serafini, intervenuto su Milan Tv nel post-partita di Milan-Empoli, ha analizzato il contatto Fazzini-Theo Hernandez: rigore netto

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha commentato così il contatto Fazzini-Theo Hernandez in Milan-Empoli:

«E’ come il rigore su fallo di Kalinic dato al Verona quo a San Siro, è come il rigore dato a Kvara su fallo di Dest al Napoli all’andata. E non si capisce come il Var non lo chiami a rivederlo. E’ tutto tranne che corner perché il giocatore dell’Empoli non lo vede neanche. Theo arriva in anticipo netto e Fazzini gli dà un calcio netto: è rigore e il Var deve richiamarlo. Non si può discutere, gli dà un calcio da dietro. Questo è rigore».

