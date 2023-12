Serafini dà ragione a Pioli: «Simic in panchina I giovani vanno messi in squadra quando la situazione è serena». Le parole del giornalista

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan Tv sulla scelta di Pioli di schierare Theo Hernandez centrale. Ecco le parole del giornalista sulla formazione rossonera:

«Giocare con Simic o con Theo? Credo che i giovani vadano messi in squadra quando la squadra è serena, quando la squadra può aiutarli e non viceversa. Theo è uno di quei giocatori in particolare che deve dare un segnale di appartenenza e di vitalità»

