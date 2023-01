Sono queste le parole di Luca Serafini che aveva parlato appena prima della partita tra Milan e Lecce su MilanTV.

Ecco le parole di Luca Serafini, così su MilanTV parla del Milan e del Lecce appena prima dell’inizio della partita: “I problemi ci sono, perché se perdi due punti in 10 minuti con la Roma e vieni eliminato dal Torino, se si organizza una seconda riunione straordinaria dopo Eindovhen e dopo il Torino significa che le cose non vanno bene.“

Conclude così: “Ma il Milan è secondo in classifica senza il portiere, senza la fascia destra e, di conseguenza, il reparto centrale e senza tutte le prime alternative in panchina. Se il Milan vincerà oggi avrà un punto in più dell’anno scorso… dov’è il fallimento? Perché l’abbattimento generale?! È chiaro che bruciano i punti con la Cremonese e con la Roma, ma sei in scia.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG