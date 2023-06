Serafini: «L’apporto di Ibra al Milan? Incommensurabile». Le parole del giornalista sull’attaccante svedese e la sua esperienza rossonera

Intervistato da Tutti Convocati, il giornalista Luca Serafini ha parlato dell’addio di Ibrahimovic, programmato in Milan Verona:

Ecco le sue parole: «Ibrahimovic è arrivato al Milan ad un’età in cui pochi erano disposti a scommettere su di lui. Il rendimento in campo è stato appena sufficiente per il primo anno e mezzo/due, ma il suo apporto alla crescita della squadra è stato incommensurabile»

