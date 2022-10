Sono queste le parole di Luca Serafini a MilanTV, che parla del possibile rinnovo di Rafael Leao con il Milan.

Ecco le parole a MilanTV, di Luca Serafini, che parla del possibile rinnovo di Leao con il Milan: “A me risulta la volontà di Leao di rinnovare con il Milan, non mi risultano invece delle offerte di altre squadre. Il vero nodo della questione è la tassa con lo Sporting Lisbona. Sono sicurissimo che se Maldini si sbilancia è perché tutti questi tasselli sono a posto. Il rinnovo non è spropositato rispetto a quello che percepiscono gli altri, al budget di bilancio degli altri avvenire. Il problema con lo Sporting va affrontato ma la storia del rinnovo di Leao è completamente diversa rispetto a Kessie o Donnarumma.“

Zaccheroni si esprime così su Tutti Convocati a Radio 24: “La partita l’aveva presa in mano il Milan subito, purtroppo è venuto quell’episodio. Mi spiace dirlo, ma io il fallo lo vedo perchè le mani sono davanti alla spalla, l’espulsione però è esagerata.“

