Luca Serafini, noto giornalista, ha analizzato la titolarità di Divock Origi nella sfida di oggi tra Milan e Monza: le sue parole

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così di Divock Origi:

«È un calciatore di intelligenza, alla Giroud, lavora per la squadra. Ultimamente l’ho visto un po’ diverso dal solito, è alla ricerca di un gol che possa rasserenarlo. A Verona l’ho visto in trincea ed è l’Origi che conosco. È un giocatore alla Giroud perché fa molto bene la boa, anche se non ha delle cifre realizzative elevatissime ha un buon senso del gol. Chi vuole può andarsi a vedere il saluto della Kop di Anfield ad Origi: non si saluta così un giocatore normale».

