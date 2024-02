Luca Serafini, giornalista, ha scritto un post polemico dopo il rigore concesso da Orsato in Milan-Atalanta a San Siro

Luca Serafini, giornalista, ha scritto un post polemico dopo il rigore concesso da Orsato in Milan-Atalanta a San Siro. Il suo commento:

COMMENTO – «Il regolamento del calcio è diventato un soggetto per cartoni animati. Il disegnatore può inventarsi qualsiasi cosa, in qualsiasi situazione, in ogni momento… anche solo per divertimento proprio».

