Aldo Serena ha parlato della grande cavalcata dell’Inter a Tuttosport. “Il paragone con la squadra dello scudetto del 1989? Non pensavamo alle statistiche. Per noi la molla decisiva è stata l’autostima che cresceva partita dopo partita. Ogni gara aumentava la fiducia in noi stessi e scompariva ogni timore reverenziale nell’affrontare anche avversari quotati. Scendevamo in campo con la convinzione di avere già vinto. Questo è un fattore esaltante. Quando scatta questa sensazione, vai a memoria“.

Simone Inzaghi

Similitudine

“All’Inter di Inzaghi è successo lo stesso nel filotto di novembre quando, nel giro di quattro giornate, l’Inter ha vinto a Bergamo e Napoli e pareggiato a Torino con la Juventus, lasciandosi definitivamente alle spalle il momento delicato dei passi falsi casalinghi con Sassuolo e Bologna. Dopo il successo di Napoli ogni dubbio è scomparso e la squadra ha cominciato a giocare con automatismi collaudatissimi. Diventa immediata ogni sovrapposizione, evapora ogni insicurezza e scatta una voglia di giocare con una gioia crescente. Ti dimentichi degli avversari e cominci a dominare. Ho visto tutto questo in alcune partenze iniziali dell’Inter: quei primi venti minuti mi hanno davvero ricordato l’Inter dei record“.

Sull’esterno sinistro

“Pauroso. Sulla fascia sinistra è una furia con un piede educatissimo. Gioca primi tempi spaziali e tiene sullo stesso livello per i primi 15-20 minuti dopo l’intervallo. Poi si accende un po’ la spia rossa dopo tante galoppate di qualità“.

