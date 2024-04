L’ex centrocampista Gianfranco Bedin ha rimarcato l’importanza di aver raggiunto la seconda stella proprio contro il Milan.

Gianfranco Bedin alla Gazzetta dello Sport esprime tutta la sua gioia per lo Scudetto dell’Inter trovando punti di raccordo con la squadra in cui ha giocato. “Di sicuro ci siamo divertiti tanto. Vedo in Lautaro e compagni la stessa convinzione che avevamo noi. Grande rispetto per gli avversari, ma sapevamo che alla fine vincevamo noi“.

Tratti in comune con la sua Inter

“L’efficacia e la tecnica. Noi andavamo in porta con 3-4 passaggi grazie al lancio di Suarez per Mazzola o Jair. Inzaghi oggi ci arriva con venti passaggi e va in porta con la palla“.

Vittoria Inter scudetto 2024

Vittoria matematica dopo il derby

“Temevo che ne nascesse una partita bloccata tra paura loro di perdere un’altra volta e la nostra di vincere. Invece è arrivata anche il successo che rende il nostro campionato ancora più straordinario. Sei derby vinti di fila non li dimentica nessuno“.

Il giocatore simbolo

“Lautaro. Ha segnato a raffica quando si pensava che le reti di Lukaku ci sarebbero mancate. E poi il Toro, a differenza dell’altro, è un vero uomo Inter che vive per questa società. Sono contento che sia lui il nostro capitano“.

La polemica sul numero degli Scudetti

“Mi farei una grande risata e gli direi che sono tutti e 20 meritatissimi. E che avremmo potuto e dovuto vincerne diversi altri… Non mi faccia aggiungere altro. Noi siamo orgogliosi dei nostri scudetti. Dovrebbero solo applaudirci, dopo un campionato del genere“.

