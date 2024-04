L’ex difensore Antonio Paganin ha analizzato i momenti decisivi nella corsa Scudetto dei nerazzurri.

Antonio Paganin a TMW Radio ha detto la sua sullo Scudetto conquistato dall’Inter. “Finalmente è arrivato. Ed è stato più che meritato”.

Le tappe salienti

“La partenza, perché c’era grande dubbio dopo aver perso ben 5 big che gli arrivi non potessero essere all’altezza. Poi lo scontro diretto vinto con la Juve all’andata. E poi la vittoria nel derby, che è il momento che ha sancito la chiusura del campionato. E poi vincere in casa dei cugini è motivo di orgoglio”.

Marcus Thuram

I giocatori chiave

“Dimarco per quello che ha saputo dare, è non solo un esterno ma anche un finalizzatore e assistman. Ha fatto un’esplosione incredibile. Poi Calhanoglu, che è stato cervello e anima della squadre. E poi Thuram è stata la piacevolissima sorpresa. Si è preso piano piano il posto da titolare accanto a Lautaro, e non era semplice sostituire Lukaku e Dzeko lì. E poi va rimarcato che la società ha fatto un grande lavoro”.

La svolta

“Dico sempre che il campionato esprime il reale valore di una squadra. Quest’anno ha sbagliato poco o niente l’Inter, che ha saputo alzare il livello. Inzaghi è stato giustamente criticato, ma poi c’è stato un clic mentale e quest’anno ha proseguito sull’onda emotiva della finale di Champions. E grazie anche alle critiche sane ha cambiato marcia, proponendo qualcosa che gli altri non sono riusciti a replicare”.

L'articolo A. Paganin: "Scudetto più che meritato ma all'inizio c'erano dei dubbi dovuti alle partenze di 5 big" proviene da Notizie Inter.

