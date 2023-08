Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato dell’arbitrato di Di Bello in Juventus-Bologna della seconda giornata

Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato a Tuttosport di Juventus-Bologna.

PAROLE – «Gli arbitri, secondo me, sono scesi in campo condizionati da quanto accaduto il giorno prima in area di rigore tra Milan e Torino. Poi, nell’intervallo dello Stadium, avranno ripensato all’episodio del rigore non concesso a Chiesa nel primo tempo: così facendo, inconsciamente e sbagliando una seconda volta, hanno valutato in maniera errata anche il contatto Iling-Ndoye, che è ovviamente un rigore sacrosanto. È un fatto umano, sia chiaro, mica una volontà di compensazione scientifica. Errore del Var? Sicuramente, perché un arbitro in campo può essere mal posizionato o anche posizionato bene eppure coperto fortuitamente da un giocatore. Ma è più difficile giustificare la chiamata errata del Var, che ha anche qualche secondo in più per valutare la situazione e scongiurare un abbaglio».

