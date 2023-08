Sampdoria, i convocati d Pirlo per il Venezia: sette assenze

Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Venezia. I blucerchiati, dopo la vittoria all’esordio e la sconfitta in casa, hanno bisogno di tornare a fare punti in Serie B.

Portieri: Ravaglia, Stankovic.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Ghilardi, Giordano, González, Murru, Stojanovic.

Centrocampisti: Askildsen, Malagrida, Panada, Ricci, Verre, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Borini, De Luca, Delle Monache, La Gumina, Lemina, Montevago, Pedrola.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG