Il Canada ha ufficializzato le dimissioni di John Herdman dal ruolo di commissario tecnico della nazionale

Di seguito il comunicato ufficiale del Canada.

COMUNICATO – L’allenatore della squadra nazionale maschile di Canada Soccer, John Herdman, si è dimesso dalla sua posizione di capo allenatore, ha annunciato oggi Canada Soccer. Herdman assumerà l’incarico di capo allenatore del Toronto FC. Il periodo di Herdman con Canada Soccer, che includeva 101 partite internazionali “A” come capo allenatore della squadra nazionale femminile e 58 partite internazionali “A” come capo allenatore della squadra nazionale maschile. A lasciare Canada Soccer saranno anche gli assistenti allenatori Simon Eaddy ed Eric Tenllado, il capo scout Alex Dodgshon e il capo delle prestazioni, Dr. Cesar Meylan. Canada Soccer ha anche annunciato oggi che Mauro Biello è stato nominato capo allenatore ad interim. Biello ricopre il ruolo di vice allenatore della squadra nazionale maschile da marzo 2018. Herdman lavorerà con Biello durante il mese di settembre per garantire una transizione senza intoppi. Partirà subito la ricerca del nuovo ct della Nazionale Maschile.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG