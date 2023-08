Kaio Jorge, attaccante della Juventus, ha parlato dopo l’ufficialità del prestito al Frosinone. I dettagli

Kaio Jorge, attaccante di proprietà della Juventus, ha pubblicato il primo messaggio da nuovo giocatore del Frosinone.

PAROLE – «Ciò che non ti sfida, non ti trasforma. Nuova stagione, nuovi obiettivi, nuovi traguardi. Felice dell’opportunità e fiducioso che farò del mio meglio. Non cadrò, non mi arrenderò. Dio è dalla mia parte e sono imbattibile. È ora di lavorare e mostrare cosa posso fare».

