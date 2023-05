Aldo Serena ha detto la sua riguardo la possibile formazione dell’Inter che affronterà il City nella finale di Champions League

Ai microfoni de il Giornale, Aldo Serena si sofferma sulla finale di Champions, con un focus sul probabile settore offensivo dell‘Inter che Inzaghi deciderà di schierare contro il Manchester City:

INTER MANCHESTER CITY- «Proprio la partita col Real Madrid ha detto che contro il Manchester City è inutile difendersi. L’Inter quest’anno ha giocato in vari modi, a volte ha provato ad aspettare, ma spesso ha anche aggredito l’avversario con 7/8 giocatori per volta. Ecco, forse questa può essere la chiave. Secondo me, l’uomo più adatto per il City è proprio Lukaku, che ha ritrovato forza e condizione. Più di Dzeko, che è un grande giocatore, molto tecnico, ma abbiamo visto come il City sappia rubarti il tempo e il pallone: la tecnica da sola non basta. Forse Lukaku è più adatto, perché più potente, buono di sponda per i compagni e ottimo da solo, negli spazi che probabilmente l’Inter avrà quella sera».

L’articolo Serena, Inter: «Col City meglio Lukaku di Dzeko, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

