L’ex portiere Walter Zenga celebra la grande calma del tecnico nerazzurro.

Walter Zenga a Sky Sport ha evidenziato come Guardiola nel Manchester City tenda a variare la posizione di Stones: Inzaghi è avvisato. “La bravura di Simone è stata mantenere sempre la stessa attenzione, sempre lo stesso modo di essere, stessa gentilezza, ha mantenuto sempre il suo status”.

Josep Guardiola

“Ha tenuto un equilibrio, ha dato tranquillità alla sua squadra. Ha avuto il coraggio delle sue idee, la rotazione dei giocatori l’ha fatta seguendo le sue idee anche quando ha avuto tutti a disposizione. Studieranno alla perfezione come attivarsi per le due fasi del City perché la squadra di Guardiola attacca in un modo e difende in un altro. La chiave è Stones, in mezzo al campo o quarto di difesa. Il Real ha avuto problemi con Grealish e Gundogan. Il City fa pressing molto offensivo e se riparte ti vengono tutti addosso. Credo giocherà Dzeko che aiuta a legare centrocampo e squadra”.

L’articolo Zenga: “Inzaghi ha dato tranquillità alla squadra continuando a seguire le sue idee” proviene da Notizie Inter.

