Sassuolo-Monza, i neroverdi scenderanno oggi in campo con il lutto al braccio in occasione del match di Serie A: il motivo

Il Sassuolo e il Monza si apprestano ad affrontarsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia per l’anticipo della 36esima giornata di questo campionato.

Neroverdi in campo quest’oggi con il lutto nero al braccio: un modo, come riferisce il club, per commemorare le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.

