L’ex attaccante Aldo Serena ha elogiato la qualità di Marcus Thuram.

Aldo Serena al Corriere della Sera ha detto la sua sul big match di stasera. “Decisivo? No, nemmeno nell’eventualità di una sconfitta dei bianconeri. Le partite di Champions in primavera porteranno via energia all’Inter e i bianconeri ne sono consapevoli. Ho giocato a Torino, lì prevale la mentalità di credere al successo finché la matematica rende il sogno possibile“.

Le differenze

“La qualità degli attacchi come quella delle difese non sono così differenti. Il gap si manifesta sulla forza e sulle caratteristiche dei centrocampisti. L’Inter ha una mediana composta da giocatori costruttori, la Juve da incursori. E poi ad Allegri manca un calciatore dal profilo unico. Un regista come Pirlo. I nerazzurri hanno Calhanoglu, abile nel lancio lungo e nei passaggi filtranti“.

Nicolo’ Barella

Il confronto

“Il Toro da quando è capitano è un leader, oltre che essere un attaccante completo. Dusan all’inizio ha avvertito il peso della maglia, è andato in confusione. Ora è in fiducia. Avrei un consiglio da dargli. Stia vicino a Yildiz in allenamento, affinché il compagno lo conosca meglio e ne impari i movimenti“.

Sul figlio d’arte

“Direi che Marcus Thuram è il miglior acquisto del campioanto. All’inizio il suo rendimento era accompagnato da dubbi sulla capacità realizzativa. Poi è stato bravo a farsi conoscere, è una punta altruista“.

Il pronostico

“Inter e Juve proveranno a vincere ma con prudenza. L’incrocio fra due serpenti velenosi: prevedo uno 0-0. Favorito? Direi 55% Inter e Juve 45%: si gioca a San Siro e Inzaghi ha una panchina all’altezza dei titolari“.

L’articolo Serena: “La gara di stasera non sarà decisiva, prevedo uno 0-0, Thuram è il miglior acquisto del campionato” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG