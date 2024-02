A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Lazio: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Gewiss Stadium, Atalanta e Lazio si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24.

SINTESI ATALANTA LAZIO

69′ SCAMACCA! Punizione per l’Atalanta De Roon per Scamacca che tenta il tiro, ma la palla finisce fuori all’incrocio.

68′ CAMBIO PER LA LAZIO: Dentro Vecino, fuori Luis Alberto.

65′ Subito si fa vedere Scamacca con un colpo di test su cross dalla destra.

64′ CAMBI PER LA LAZIO: Dentro Pedro e Immobile, fuori Isaksen e Castellanos.

63′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Scamacca e Hateboer, fuori Holm e Miranchuk.

60′ OCCASIONE ATALANTA. Pasalic sulla trequarti riparte in contropiede, palla in mezzo per Miranchuk che prova il tiro istantaneo, ma Provedel blocca.

55′ Colpo di testa di Ederson. Palla fuori.

51′ OCCASIONE LAZIO! Ripartenza biancoceleste con Isaksen che tenta una conclusione che finisce alta all’incrocio.

48′ Azione spettacolare De Ketelaere per Miranchuk che serve Holm che tenta il tiro, ma la palla finisce a Provedel.

47′ AMMONIZIONE ROVELLA. Trattenuta ai danni di Rovella ai danni di Miranchuk e cartellino giallo.

45′ CAMBIO PER LA LAZIO: Dentro Pellegrini e Casale, fuori Fuentes e Lazzari

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO A BERGAMO

45′ OCCASIONE ATALANTA! Cross in mezzo, colpo di testa di Holm e palla che colpisce la traversa.

44′ AMMONIZIONE FELIPE ANDERSON. Fallo ai danni di Miranchuk e cartellino giallo

42′ DE KETELAERE. Battuta di Charles De Ketelaere e palla in rete. Raddoppio Dea.

41′ RIGORE PER L’ATALANTA! Calcio d’angolo per l’Atalanta, palla in mezzo dove c’è il tocco con la mano di Marusic evidente e penalty per la Dea.

38′ OCCASIONE ATALANTA! Colpo di testa di Scalvini, palla nuovamente deviata in calcio d’angolo.

35′ Cross in mezzo di Scalvini per la testa di De Ketelaere, ma la palla finisce abbondantemente fuori.

27′ PUNIZIONE LUIS ALBERTO! Palla di poco fuori e Carnesecchi ringrazia.

24′ Conclusione di Kolasinac da lontano tenta la conclusione, ma la palla finisce fuori di poco.

22′ Palla di Holm in mezzo per Miranchuk che di poco non prende il pallone.

15′ GOAL PASALIC! Cross di De Ketelaere per la testa di Scalvini per Pasalic che stoppa e poi tira battendo Provedel. Atalanta in vantaggio!

14′ OCCASIONE ATALANTA! Cross di Miranchuk per la testa di Kolasinac, ma Provedel intuisce e para la conclusione.

13′ Fallo di Felipe Anderson su Holm. Punizione Atalanta.

8′ AMMONIZIONE PASALIC: Pasalic prende il pallone nonostante l’intervento su Castallenos. Cartellino nonostante le proteste (in primis di Gasperini che prende il giallo).

5′ De Ketelaere s’invola sulla sinistra servendo Pasalic in mezzo che prova la conclusione, ma il tiro è debole e finisce nelle mani di Provedel

3′ Palla di De Roon per Pasalic che tenta il tiro: conclusione deviata da un difensore e calcio d’angolo per la Dea.

2′ Cross in mezzo per la testa di Scalvini, ma la palla finisce in fallo laterale.

1′ Felipe Anderson va in contropiede e si ritrova a tu per tu con Carnesecchi, ma il portiere esce bene e blocca il pallone.

E’ COMINCIATA ATALANTA LAZIO

