Aldo Serena, doppio ex di Inter e Juve, ha detto la sua sul percorso in campionato delle due squadre, evidenziando 3 differenze

Dagli studi di Sky Sport, Aldo Serena, doppio ex di Inter e Juve, si esprime così sul momento delle due squadre, principali candidate allo scudetto.

LE PAROLE – «Sì, io penso proprio che sia giusta. Perché l’Inter è la squadra più forte, è la squadra che ha i giocatori più forti e che ha giocato meglio delle altre. La Juventus non ha giocato bene in certi periodi, è una squadra però tosta e forte. Ha dei giocatori in attacco e in difesa più o meno pari a quelli dell’Inter, la differenza è il centrocampo».

L’articolo Serena lancia l’Inter: «Più forte della Juve per 3 motivi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG