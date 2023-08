L’ex attaccante Aldo Serena ha parlato del mercato delle big italiane.

Il Corriere dello Sport ha intervistato Aldo Serena che ha sollevato un paio di dubbi sul futuro dell’Inter. “Chi è arrivato fino in fondo ci è riuscito applicando principi di gestione sensati. L’Inter aveva costruito la sua base tecnica nel corso delle stagioni, la Fiorentina ha badato al sodo e all’equilibrio, la Roma ha seguito la stessa strada con criteri diversi. In più Mourinho ci ha messo la sua straripante sensibilità comunicativa”.

Edin Dzeko

“Ha trascinato il pubblico e quando l’Olimpico è pieno ha una forza propulsiva che ribalta i valori. Anche il Napoli ha dimostrato come le idee e lo scouting siano in grado di scavalcare il gap di risorse. L’Inter sta mettendo in piedi un centrocampo italiano con i controfiocchi. Puntare su Frattesi però potrebbe anche preludere a una futura cessione di Barella. Ma il gioco di Inzaghi ha sempre previsto gli inserimenti e le conclusioni dei centrocampisti. Semmai il problema è che hai perso Dzeko, hai perso Lukaku e devi sempre spendere cinque o sei grandi occasioni per fare un gol“.

L’articolo Serena: “L’Inter ha un centrocampo con i controfiocchi ma l’arrivo di Frattesi potrebbe preludere ad una cessione di Barella” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG