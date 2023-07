Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato al Corriere della Sera circa il possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus

PAROLE – «Di questa vicenda ciò che più sconcertano sono le parole di Lukaku. Diciamo la verità: quell’intervista in cui ha professato amore eterno per l’Inter con 4 o 5 “mai alla Juventus”, poteva risparmiarsela. Qui ha cominciato a comportarsi male. Credo che il fatto di non aver giocato da titolare la finale di Istanbul sia stata una delusione forte. Gli è stato preferito Dzeko che poi è anche stato ceduto. Legittimo rimanerci male, così come la velocità con cui due stagioni prima era stato venduto, a suon di milioni di euro, al Chelsea. È stato un professionista e non ha battuto ciglio, però poi i conti tornano sempre. Non mi sorprende dunque che adesso voglia la Juve, nè giudico. Dal punto di vista umano lo capisco. Il vulnus è un altro: non doveva sparire per una settimana. Bastava dire la verità».

