L’ex attaccante Aldo Serena ha anticipato i temi del prossimo derby d’Italia che si gioca domenica sera a Torino.

Il Corriere di Torino ha intervistato Aldo Serena per un parere sul prossimo Juventus-Inter. “Un pronostico su Juve-Inter? Sbaglio quasi sempre, quindi evito“.

Sulla Juventus

“Me la aspettavo nel gruppo con Milan, Napoli e forse Roma. Non così in solitudine, subito a ridosso dell’Inter. Ma fa bene Allegri a non scoprire le carte, a parlare solo di corsa-Champions per non attirare troppa pressione: ottima strategia“.

Difesa bianconera contro attacco nerazzurro

“Andando all’osso sì, è proprio così. Ma ci sono delle precisazioni necessarie: la Juve ha un atteggiamento difensivo molto chiaro, non ci sono solo i difensori a proteggere la squadra. E l’attacco dell’Inter è sorretto da un centrocampo tra i più forti d’Europa“.

Federico Chiesa

Su Chiesa

“Chiesa ha anche fatto dei recuperi da leader, ha preso per mano la Nazionale. Non è vero che funziona meglio nel 4-3-3 azzurro: Chiesa vede la porta, Allegri fa quindi bene a spostarlo verso l’area senza però imbrigliarlo, lasciandogli la libertà di interpretare il ruolo e di allargarsi anche a sinistra“.

Sulla partita

“Juve-Inter di solito è un match con grandi contenuti atletici e agonistici. I primi 20 minuti sono sempre di fuoco. Anche se gli manca il gol da tanto tempo, comincerei con Kean: ha una buona condizione, lotta, non si tira indietro. Serve uno come lui: senza paura, con forza e velocità“.

