Serena sicuro: «Morata sarebbe ideale per la Juve, vi spiego». Le parole sul possibile ritorno dello spagnolo a Torino

Serena, ex attaccante della Juve, ospite a Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha detto la sua sulla possibilità di un ritorno di Morata a Torino nel caso di una cessione di Kean in questi ultimi giorni di mercato. Queste le sue parole sullo spagnolo.

SERENA SU MORATA – «Morata non fa problemi se non gioca titolare, conosce ambiente e allenatore ed è polivalente. Sarebbe ideale per la Juve».

