Serena sicuro: «Prevedo questo risultato per Inter-Juve». Le dichiarazioni del doppio ex verso il derby d’Italia

Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Juventus, ha parlato così al Corriere della Sera verso il derby d’Italia.

DECISIVA PER LO SCUDETTO – «No, nemmeno nell’eventualità di una sconfitta dei bianconeri. Le partite di Champions in primavera porteranno via energia all’Inter e i bianconeri ne sono consapevoli. Ho giocato a Torino, lì prevale la mentalità di credere al successo finché la matematica rende il sogno possibile».

THURAM MIGLIOR ACQUISTO SERIE A – «Direi sì. All’inizio il suo rendimento era accompagnato da dubbi sulla capacità realizzativa. Poi è stato bravo a farsi conoscere, è una punta altruista».

PARTITA – «Inter e Juve proveranno a vincere ma con prudenza. L’incrocio fra due serpenti velenosi: prevedo uno 0-0».

CONTA PIU’ BARELLA O RABIOT – «Se si guarda all’economia di squadra pesa più il francese per gli juventini. Fondamentale a livello quantitativo e qualitativo».

FAVORITO – «Direi 55% Inter e Juve 45%: si gioca a San Siro e Inzaghi ha una panchina all’altezza dei titolari».

L’articolo Serena sicuro: «Prevedo questo risultato per Inter-Juve» proviene da Inter News 24.

