Calciomercato Inter: quale futuro per Sensi? C’è una possibile clamorosa sorpresa sul fronte del centrocampista nerazzurro

Nella giornata di ieri Stefano Sensi, rientrato a Milano dopo il mancato trasferimento al Leicester, si è allenato regolarmente a San Siro alla vigilia del match con la Juventus. Toccherà ad Inzaghi scegliere se convocarlo o meno.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, finirà la stagione in maglia nerazzurra, prima di lasciare a zero il calciomercato Inter in estate, anche se il mercato in Turchia è aperto fino a giovedì e non sono da escludere comunque clamorose sorprese.

L’articolo Calciomercato Inter: quale futuro per Sensi? C’è una possibile clamorosa sorpresa proviene da Inter News 24.

