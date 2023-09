Sergio Ramos torna al Siviglia, è UFFICIALE: contratto di un anno, il comunicato del club spagnolo sul difensore

Colpo di calciomercato del Siviglia. Il club spagnolo ha ufficializzato il ritorno di Sergio Ramos: questo il comunicato.

COMUNICATO – «Il Sevilla FC e Sergio Ramos hanno raggiunto un accordo. Questo è il ritorno del difensore centrale, che torna a casa quasi due decenni dopo aver lasciato, a soli 19 anni, diretto al Real Madrid. Ramos, che è stato svincolato il 30 giugno dopo essere passato per il Paris Saint-Germain, è arrivato a Siviglia lunedì mattina per superare le visite mediche e firmare il suo contratto, che lo lega all’entità Nervionense per una stagione».

