Serie A, 32.a giornata: vincono Genoa, Crotone e Sassuolo

Sono tre gli anticipi del sabato validi per la 32.a giornata di Serie A. Al Ferraris di Genova, il Genoa di Davide Ballardini (espulso nei minuti finali) h avuto la meglio sullo Spezia di Vincenzo Italiano. Dopo il gol annullato al 28′ del primo tempo, i padroni di casa si sono portati in vantaggio nella ripresa con Scamacca (62′) , poi all’86’ è arrivata la rete di Shomurodov per il definitivo 2-0.

Parma-Crotone 3-4

Gara pirotecnica al Tardini di Parma, da cui il Crotone esce vincitore portandosi sostanzialmente dietro in Serie B la formazione di casa. Nel primo tempo, al 14′, Magallan porta in vantaggio i calabresi, ma al 29′ Hernani riequilibra le cose. Il Crotone è più lucido del Parma e al 42′ torna in vantaggio con Simy e al 46′ si porta addirittura in doppio vantaggio grazie a Ounas. Nella ripresa, i gialloblu riaprono la partita con Gervinho (49′) e Mihaila (54′), ma al 69′ arriva il 3-4 di Simy su calcio di rigore. Il risultato no cambierà più fino al triplice fischio finale.

Sassuolo-Sampdoria 1-0

Tante occasioni ma nessun gol nella prima frazione di gioco al Mapei Stadium: la partita si decide nella ripresa, quando Berardi (14° gol stagionale) trova al 69′ una rovesciata da pochi passi che non dà scampo ad Audero. Nel finale l’inutile forcing della Sampdoria. Quarta vittoria consecutiva per il Sassuolo.

Serie A, risultati 32.a giornata

Sabato

Genoa-Spezia 2 – 0

Parma-Crotone 3-4

Sassuolo-Sampdoria 1-0

Domenica

12:30 Benevento-Udinese

15:00 Fiorentina-Juventus

15:00 Inter-Verona

18:00 Cagliari-Roma

20:45 Atalanta-Bologna

Lunedì

18:30 Torino-Napoli

20:45 Lazio-Milan

Classifica Serie A aggiornata

Inter 76

Milan 66

Atalanta 65

Juventus 65

Napoli 63

Lazio 58

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Genoa 36

Fiorentina 33

Spezia 33

Benevento 31

Torino 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 18