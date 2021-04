Serie A, l’Udinese batte 4-2 il Benevento: Inzaghi trema

Quest’oggi prosegue la 33ª giornata del campionato di Serie A che si è aperta sabato con tre anticipi e si chiuderà domani sera con Torino-Napoli e Lazio-Milan. Ieri il Genoa ha conquistato tre punti d’oro in chiave salvezza, battendo nello scontro diretto lo Spezia per 2-0. A segno Scamacca e Shomurodov. Pirotecnico 3-4 tra Parma e Crotone al Tardini. L’ultima della classifica vince a sorpresa trascinata dal suo bomber Simy, autore di una doppietta. Di Magallan e Ounas le altre reti dei calabresi. A nulla sono valsi i gol di Hernani, Gervinho e Mihaila per gli emiliani. Nell’anticipo serale il Sassuolo si impone al Mapei Stadium di misura contro la Sampdoria grazie a Domenico Berardi.

Benevento-Udinese 2-4

Una vittoria fondamentale per l’Udinese che compie uno scatto decisivo verso la salvezza. I friulani superano 4-2 il Benevento che adesso rischia tantissimo. Al Vigorito gara vibrante con occasioni da una parte e dall’altra. A sbloccarla dopo 4′ è Molina che sfrutta al meglio una magia di De Paul. Al 31′ il raddoppio bianconero con il missile di Arslan su cui non può nulla Montipò. Dopo appena due minuti Viola accorcia le distanze su calcio di rigore assegnato per un fallo di Musso su Lapadula. Ad inizio ripresa il tris degli ospiti con Stryger Larsen che si inserisce alla grande in area e di testa insacca. In questo caso colpevole la difesa giallorossa che ha lasciato completamente solo l’esterno. Al 73′ l’Udinese cala il poker: ci pensa il neo entrato Braaf che salta Glik e infila all’angolino il portiere dei campani. Nel finale, siamo al minuto 83′, Lapadula segna il secondo gol di giornata per il Benevento.

Il programma della 33ª giornata

Genoa-Spezia 2-0

Parma-Crotone 3-4

Sassuolo-Sampdoria 1-0

Benevento-Udinese 2-4

Fiorentina-Juventus alle 15:00

Inter-Verona alle 15:00

Cagliari-Roma alle 18

Atalanta-Bologna alle 20:45

Domani

Torino-Napoli alle 18:30

Lazio-Milan alle 20:45

La classifica

Inter 76

Milan 66

Atalanta 65

Juventus 65

Napoli 63

Lazio 58

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 41

Udinese 39

Bologna 38

Genoa 36

Fiorentina 33

Spezia 33

Torino 31

Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 18